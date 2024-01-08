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Госсекретарь рассказал, почему президент отсутствовал при поднятии флага

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Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов рассказал, почему президент Садыр Жапаров не участвовал в церемонии поднятия обновленного флага на площади Ала-Тоо в Бишкеке, которая прошла 8 января.

"Основа флага не изменилась. Если бы флаг поменялся полностью, то по всей стране прошла бы церемония поднятия нового флага. В этот флаг внесены поправки. Так как флаг не изменен кардинально, президент не принял участие в поднятии флага. Мы сегодня подняли этот флаг, показывая, что утвержден этот флаг", - сообщил он.

По его словам, флаги, документы масштабно не будут меняться. Каждый госорган будет менять по мере необходимости.

"Пусть флаг будет везучим. Давайте объединимся под ним. Нужно признать, что в Кыргызстане есть власть. Давайте жить в мире и завершим уже обсуждения по этому вопросу", - обратился госсекретарь.

Источник: akipress


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URL: https://www.vb.kg/434533
Теги:
Садыр Жапаров, Суйунбек Касмамбетов, флаг, Кыргызстан
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