Кыргызстанец пытался нелегально перегнать трех лошадей из КР в Узбекистан

Гражданин Кыргызстана пытался нелегально перегнать трех лошадей из КР в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перегона лошадей через границу.

В местности Ак-Там Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники задержали жителя с. Согот К. уулу А., 1999 г.р. Гражданин Кыргызстана пытался нелегально перегнать трех лошадей из Кыргызстана в Узбекистан.

Днем ранее в местности Ноошкен Ноокенского района Джалал-Абадской области пограничники заметили на линии госграницы неизвестного гражданина, который незаконно пересек границу из Узбекистана в Кыргызстан.

В ходе задержания нарушителя госграницы пограничный наряд обнаружил брошенные им две сумки, в которых обнаружены лекарственные препараты. Сам мужчина смог скрыться на территории Кыргызстана. В настоящее время продолжаются поиски контрабандиста.

По предварительным данным, общая стоимость контрабандных животных и лекарственных средств составила более 700 000 сомов.