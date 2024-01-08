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Кыргызстанец пытался нелегально перегнать трех лошадей из КР в Узбекистан

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Гражданин Кыргызстана пытался нелегально перегнать трех лошадей из КР в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перегона лошадей через границу.

В местности Ак-Там Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники задержали жителя с. Согот К. уулу А., 1999 г.р. Гражданин Кыргызстана пытался нелегально перегнать трех лошадей из Кыргызстана в Узбекистан.

Днем ранее в местности Ноошкен Ноокенского района Джалал-Абадской области пограничники заметили на линии госграницы неизвестного гражданина, который незаконно пересек границу из Узбекистана в Кыргызстан.

В ходе задержания нарушителя госграницы пограничный наряд обнаружил брошенные им две сумки, в которых обнаружены лекарственные препараты. Сам мужчина смог скрыться на территории Кыргызстана. В настоящее время продолжаются поиски контрабандиста.

По предварительным данным, общая стоимость контрабандных животных и лекарственных средств составила более 700 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/434534
Теги:
контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан, животные
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