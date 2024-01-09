Для "Тазалыка" и "Бишкекзеленхоза" закупили новую технику

По поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева вопрос с поставкой техники решен в оперативном порядке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, для муниципальных предприятий "Тазалык" и "Бишкекзеленхоз" закупили новую специальную технику.

Для МП "Тазалык" закуплена техника по очистке снега на улицах столицы. Средства для закупа выделены из резервного фонда мэра Бишкека. Первая партия уже завезена в столицу и приступила к работе.

Кроме того, муниципальному предприятию "Бишкекзеленхоз" закуплены самосвал КАМАЗ, экскаватор Hyundai, а также автовышка ISUZU 18 метров и автовышка HOWA 22 метра.