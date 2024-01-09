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Эдиль Байсалов побывал у епископа Савватия

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- Светлана Лаптева
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Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов посетил епископа Бишкекского и Кыргызстанского Савватия. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Эдиль Байсалов поздравил епископа Савватия и православных христиан нашей страны с прошедшим праздником - Рождеством Христовым, пожелав счастья, добра и благополучия всей православной общине.

Он отметил, что православие признается в качестве одной из традиционных религий многонационального народа Кыргызстана, а светлый праздник Рождество Христово является государственным праздником страны.


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URL: https://www.vb.kg/434548
Теги:
православие, Кыргызстан, кабмин, Эдиль Байсалов
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