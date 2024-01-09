Эдиль Байсалов побывал у епископа Савватия

Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов посетил епископа Бишкекского и Кыргызстанского Савватия. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Эдиль Байсалов поздравил епископа Савватия и православных христиан нашей страны с прошедшим праздником - Рождеством Христовым, пожелав счастья, добра и благополучия всей православной общине.

Он отметил, что православие признается в качестве одной из традиционных религий многонационального народа Кыргызстана, а светлый праздник Рождество Христово является государственным праздником страны.