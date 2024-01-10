"Бишкекский штамповочный завод" и "ТНК Дастан" переданы Минобороны КР

Госпредприятие "Бишкекский штамповочный завод" и "ТНК Дастан" переданы в ведение министерства обороны республики - в целях дальнейшего повышения эффективности деятельности предприятий. Соответствующее постановление кабинета министров КР от 29 декабря 2023 года размещено на сайте кабмина КР.

Так, согласно постановлению, Бишкекский штамповочный завод выводится из-под контроля министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики и переходит в ведение Минобороны. Также документом предусмотрена передача функции по реализации полномочий кабмина КР по выступлению в качестве акционера в ОАО "ТНК Дастан" от Минцифры также министерству обороны республики.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина администрации главы государства.