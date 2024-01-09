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Кыргызстанцы собрали на помощь жителям сектора Газа более 307 тысяч сомов

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- Светлана Лаптева
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На специальный счет для помощи сектору Газа поступило более 307 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КР.

Кыргызстанцы продолжают перечислять средства в помощь мирным жителям сектора Газа.

На 8 января 2024 года поступило 307 тысяч 465,3 сома и 1 тысяча рублей.

Напомним, счет открыт 19 декабря 2023-го.

Реквизиты:

банк получателя: ОАО "Айыл Банк";

ИНН 41002202310503;

БИК 135039;

ОКПО 31816860;

номер счета: № 1350158030000557 "МФ КР (счет для аккумулирования денежных средств в помощь населению сектора Газа)" (сом, доллар США, евро, российские рубли);

код платежа: 14411100 - "Текущая помощь";

назначение: помощь населению сектора Газа от добровольных граждан и юридических лиц.


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URL: https://www.vb.kg/434550
Теги:
Палестина, Кыргызстан, Помощь
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