Кыргызстанцы собрали на помощь жителям сектора Газа более 307 тысяч сомов

На специальный счет для помощи сектору Газа поступило более 307 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КР.
Кыргызстанцы продолжают перечислять средства в помощь мирным жителям сектора Газа.
На 8 января 2024 года поступило 307 тысяч 465,3 сома и 1 тысяча рублей.
Напомним, счет открыт 19 декабря 2023-го.
Реквизиты:
банк получателя: ОАО "Айыл Банк";
ИНН 41002202310503;
БИК 135039;
ОКПО 31816860;
номер счета: № 1350158030000557 "МФ КР (счет для аккумулирования денежных средств в помощь населению сектора Газа)" (сом, доллар США, евро, российские рубли);
код платежа: 14411100 - "Текущая помощь";
назначение: помощь населению сектора Газа от добровольных граждан и юридических лиц.