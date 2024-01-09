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ГКНБ: Задержан коммерческий директор рынка "УСТА"

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На рынке стройматериалов "УСТА" выявлены факты незаконного сбора денежных средств с арендаторов, не предусмотренных договором аренды, а также уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан коммерческий директор рынка, осуществлявший обманным путем ежемесячные незаконные сборы денежных средств за аренду с каждого арендатора от 5000 до 50 000 сомов.

Более того, несмотря на достигнутые договоренности о снижении арендных платежей на 30%, администрация, с целью избежать снижения своих доходов и уклонения от уплаты налогов, обманным путем незаконно продолжило собирать с арендаторов дополнительные денежные средства, непредусмотренные договорами аренды. При этом, с отдельными арендаторами администрацией рынка не заключались договора аренды.

Указанными преступными действиями руководство рынка незаконно присвоило собранные с арендаторов денежные средства и уклонялось от уплаты налоговых и иных обязательных платежей в особо крупном размере в бюджет государства.

По результатам следственно-оперативных мероприятий 7 января был задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек коммерческий директор ОсОО "УСТА Билдинг" "М.М.М.".

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данному факту лиц.


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URL: https://www.vb.kg/434553
Теги:
ГКНБ, задержание, налоги, рынок
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