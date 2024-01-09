Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по темпам роста заработной платы

Последние два года стали прорывными для Кыргызстана в экономическом плане. Эти успехи вышли за рамки локальных достижений и сегодня республика по некоторым направлениям лидирует среди стран Евразийского региона. Ярким примером этого является показатель роста среднемесячной номинальной зарплаты, по которому наша республика обогнала всех своих партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Благодаря членству в ЕАЭС Кыргызстану удалось вдвое сократить разрыв в уровне ежемесячных заработных плат с другими членами союза. Доходы населения выросли за счет выхода республики на общий рынок труда ЕАЭС и внедрения реэкспортной модели, которая в последние годы оказалась очень востребованной.

По итогам января–сентября 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года номинальная заработная плата в Кыргызстане выросла на 23,7%, оставив далеко позади партнеров по союзу. Ближайший результат у Казахстана, и он составляет 17,1%. Наибольшее влияние на увеличение оплаты труда в Кыргызстане оказала сфера сельского хозяйства, где рост произошел сразу на 71,2% и государственного управления - на 54%.

Несмотря на существенный рост, заработные платы в стране по-прежнему остаются одними из самых низких в регионе. В Кыргызстане в рассматриваемом периоде средний оклад сложился в размере $367. Для сравнения в России средняя зарплата в 2 раза выше, чем у нас, в Армении - в 1,8 раза, в Беларуси - 1,6 раза.

Впрочем, важен даже не сам размер зарплаты, а то, что на эти деньги можно себе позволить. Тут мы в аутсайдерах далеко не по всем товарным позициям. Например, рыбы мы можем себе позволить всего на 1 килограмм меньше, чем жители Армении, зарабатывающие в среднем в два раза больше чем кыргызстанцы, а вот сливочного масла так и вовсе на 18 килограммов больше, также как и соли, гречки и хлеба.

Так что, хотя в КР пока и не самые высокие в ЕАЭС заработные платы, их покупательская способность вполне удовлетворительная. А если темпы роста окладов сохраняться и в следующие годы, то наша страна имеет все шансы заметно улучшить благосостояние граждан.

Такое положение дел - результат экономического рывка, который Кыргызстан сделал за последние несколько лет. Немаловажную роль в этом сыграли наше дружеские отношения с Россией, ставшие катализатором катализатором роста экономических показателей в нашей стране.

Возьмем хотя бы взаимную торговлю с Россией, на которую приходится 65% от всего нашего товарооборота с государствами ЕАЭС. Причем РФ для нас - самый важный и большой рынок сбыта нашей продукции. Ее удельный вес в нашем экспорте занимает более 26% - это один из самых высоких показателей. Здесь важно сказать, что если в Швейцарию, которая также сегодня занимается существенные позиции в нашем сбыте, мы поставляем только золото в виде сырья, то в РФ мы отправляем продукцию с добавленной стоимостью - это и текстиль, и товары агропромышленного комплекса, и многое другое.

Благодаря существующему на кыргызскую продукцию спросу на российском рынке и нашему членству в ЕАЭС в Кыргызстане запускаются новые предприятия, появляются тысячи новых рабочих мест и растут доходы населения.

Помимо того, что Россия открывает предприятия в Кыргызстане, она еще и обеспечивает работой более миллиона наших граждан, что напрямую влияет на социально-экономическое положение нашей страны. Деньги, отправленные нашими трудовыми мигрантами в РФ, почти $1,5 млрд, кормят почти каждое третье домохозяйство в стране. Они помогают поддерживать внутренний спрос в стране, и позитивно влияют на доходы граждан.

Трудовая миграция важна не только с точки зрения денежных переводов, но и тем, что это сдерживает нас от социального взрыва, который может произойти в случае возвращения всех мигрантов в страну, поскольку на родине для них работы нет.

То есть, Россия по-прежнему - главный экономический союзник Кыргызстана, заинтересованный в нашем стабильном и устойчивом развитии. Реализуя сегодня совместные программы промышленной кооперации, наша страна активно модернизирует и индустриализирует свою экономику, добиваясь рекордных показателей среди всех стран-членов Евразийского союза.

"Международные институты такие как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Азиатский фонд развития признали, что Кыргызстане очень большие темпы роста экономики и хорошие показатели. Эти институты очень тяжело заподозрить в необъективности, думаю, они говорят реальные вещи. То есть я не считаю, что они политизированы. Этому росту мы сегодня обязаны руководству страны. Ну, конечно, немалую роль в этом сыграли наши отношения с Россией. Она всегда влияла на экономические процессы в нашей стране. Тем более, у нас сейчас и товары увеличились экспортные в Россию и транзитные товары увеличились. Это положительно влияет. Большие позитивные изменения произошли за этот год, особенно экономические показатели. У нас в этом году идет беспощадная борьба с коррупцией. Я думаю, что этот год очень такой показательный. Активность наблюдается по всем отраслям. Мы видим, как сегодня активно работает Российско-Кыргызский фонд развития. Строит те же малые и большие ГЭСы. В принципе, везде видны положительные сдвиги", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.