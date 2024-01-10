Россия играет решающую роль в обеспечении продбезопасности в Кыргызстане

В глобальных масштабах ситуация с продовольственной безопасностью ухудшается. Человечество не справляется с целями ООН по ликвидации голода: 828 млн человек - количество голодающих и недоедающих в мире в 2022 году. Если верить аналитикам ЕАБР, период высоких цен на продовольствие может затянуться в результате роста населения и увеличения потребления в быстроразвивающихся странах, а также под давлением других неблагоприятных факторов.

В то же время, евразийский регион обладает уникальными возможностями по наращиванию производства и экспорта продовольствия как за счет расширения площади сельхозугодий, так и повышения урожайности. Кроме того, здесь сформирована экосистема производственных факторов и взаимосвязей. Сам же регион находится в непосредственной близости от крупнейших перспективных рынков сбыта продовольствия с общим населением более 3 млрд человек.

Уровень обеспечения внутреннего спроса Евразии по большинству продуктов уже сегодня превышает 80–95%. Наибольший уровень самообеспеченности наблюдается по зерновым, 132%, и масличным культурам, 151%, наименьший - по фруктам, 65%.

То есть регион в целом обеспечивает свою продовольственную безопасность. Однако внутри него сохраняются существенные различия между странами в отношении как производства, так и потребления продовольствия.

К примеру, Кыргызстан в избытке обеспечивает себя только двумя видами продуктов - фруктами и молочной продукцией. В то же самое время России есть потребность в этих товарах.

Так, например, за шесть месяцев 2023 года Кыргызстан экспортировал почти 35 тысяч тонн молочной продукции. Причем, основная часть этого объема ушла в страны ЕАЭС: в Россию экспортировано 1,6 тысячи тонн, в Казахстан – почти 33 тысячи тонн. Кстати, а в США, которые постоянно пытаются убедить нас в своей исключительной роли в нашей внешней торговле, было отправлено всего 24 тонны кыргызской молочки.

Наименьший уровень обеспеченности сельхозпродукцией в ЕАЭС наблюдается в категории "овощи и фрукты", ниже 50%. Наша же страна демонстрирует в этом направлении лучшие показатели и могла бы поставлять эти товары на рынки стран союза, в том числе и Россию, взамен получая продукцию, в которой нуждаемся мы, - зерно, мясо всех видов, сахар и растительные масла. Таким образом для обеспечения продовольственной безопасности в Кыргызстане внутреннее производство всех видов продовольствия не обязательно.

В зависимости от климатических и прочих условий производство некоторых видов продовольствия в необходимых для республики объемах может быть нерентабельным или даже невозможным. Хотя Кыргызстан – аграрная страна и ВВП от сельскохозяйственного сектора составляет 24% общего объема. Однако республика остается импортозависимой в обеспечении мукой, пшеницей, сахаром и растительным маслом.

В то же время эффективные механизмы внешней торговли позволяют как получать выручку за счет экспорта излишков продовольствия, имеющих наибольшую рентабельность, так и взамен импортировать недостающие объемы по ценам ниже, чем сложились бы в условиях собственного производства.

Очевидно, что в равномерном обеспечении продовольствием стран-членов Евразийского союза важную роль играет взаимная торговля. И за последние 20 лет ее объем вырос: поставки товаров агропромышленного комплекса (АПК) увеличились в 8,5 раза и достигли $15,4 млрд (в 2021 году), что составляет 33,6% регионального экспорта АПК.

При этом по итогам января-октября 2023 года взаимная торговля стран-членов ЕАЭС достигла $3 млрд 399 млн 476,5 тысячи. Из них товарооборот Кыргызстана и России занимает почти 65% или $2 млрд 206 млн 867 тысяч. Существенная часть нашей взаимной торговли - продовольствие. Россия поставляет нам мясо, рыбу, сыры, куриные яйца, растительное масло и многое другое. Это показывает, что Россия и ЕАЭС - главные гаранты продовольственной безопасности Кыргызстана. Благодаря им ни одной нашей семье не грозит голод или перебои с продовольствием.

"Кыргызстан самостоятельно не может обеспечить свою продовольственную безопасность, особенно в таких важных продуктах, как пшеница и других продуктах питания. Я помню, что Россия безвозмездно передавала Кыргызстану семенной материал, оказывая именно поддержку продовольственной безопасности. Также РФ снабжает нас пшеницей, как и Казахстан. Понятно, что именно без такой безвозмездной поддержки в рамках ЕАЭС России таким республикам, как Кыргызстан, не продержаться, не выстоять. Поэтому это очень большая помощь со стороны Российской Федерации. В целом в обеспечении продовольственной безопасности, в частности Кыргызстана, Россия играет очень большую роль. В этом отношении мы можем положиться на нашего надежного партнера, особенно в поставках семенного материала и других товаров", - говорит эксперт Марс Сариев.

Важно понимать, что продовольственная безопасность - одна из главных целей деятельности ЕАЭС сегодня. Рост производства сельхозпродукции ведет к созданию новых рабочих мест и развитию таких высокотехнологичных сфер как химическая промышленность и машиностроение. Но что еще более значимо, продовольственная безопасность ЕАЭС - основное условие сохранения суверенитета входящих в него стран в условиях незаконных санкций и гибридных войн.