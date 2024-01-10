Погода
$ 89.05 - 89.67
€ 97.45 - 98.45

Власти Швеции призвали граждан готовиться к тому, что может начаться война

436  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан страны быть готовыми к тому, что может начаться война. Об этом он заявил, выступая на конференции по обороне "Folk och Forsvar". Его слова приводит портал правительства Швеции, сообщает "Медуза".

"Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может начаться война", - сказал министр, отметив, что не пытается напугать шведов.

В своей речи министр заявил, что мир - это не "неизменная константа", даже в Швеции, несмотря на то, что это традиционно мирная страна. Булин призвал всех шведов помочь в создании тотальной обороны Швеции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, комментируя слова министра, заявил, что все граждане должны "на индивидуальном уровне подготовить себя морально" к войне. "Все серьезно и может стать еще хуже - даже для нас", - добавил Бюден.

Отметим, Швеция и Финляндия, до этого придерживавшиеся политики нейтралитета, подали заявки на вступление в альянс НАТО. В апреле 2023 года Финляндия стала членом НАТО, а, когда Швеция вступит в альянс, пока неизвестно. Против ее членства долго выступала Турция, но в июле пообещали одобрить заявку страны. Пока парламент Турции не принимал решения по этому вопросу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434560
Теги:
НАТО, Швеция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  