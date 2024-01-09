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Командир ХАМАС убит в Сирии -ЦАХАЛ

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Командир ХАМАС, отвечавший за ракетные удары по Израилю, был убит в понедельник в Сирии в результате операции израильских военных. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Армии обороны Израиля /ЦАХАЛ/ Даниэль Хагари, сообщает "Синьхуа".

"Мы ликвидировали Хасана Акашу в городе Бейт-Джан в /южной части/ Сирии. Он был ключевой фигурой, ответственной за ракетные пуски ХАМАС с сирийской территории в направлении Израиля в последние недели", -- сообщил Д. Хагари.

Военные в отдельном заявлении подчеркнули, что "не допустят террористических атак с сирийской территории и привлекут Сирию к ответственности за всю деятельность, исходящую с ее территории".

Убийство командира ХАМАС произошло на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.


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URL: https://www.vb.kg/434561
Теги:
Израиль, Палестина
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