Командир ХАМАС убит в Сирии -ЦАХАЛ

Командир ХАМАС, отвечавший за ракетные удары по Израилю, был убит в понедельник в Сирии в результате операции израильских военных. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Армии обороны Израиля /ЦАХАЛ/ Даниэль Хагари, сообщает "Синьхуа".

"Мы ликвидировали Хасана Акашу в городе Бейт-Джан в /южной части/ Сирии. Он был ключевой фигурой, ответственной за ракетные пуски ХАМАС с сирийской территории в направлении Израиля в последние недели", -- сообщил Д. Хагари.

Военные в отдельном заявлении подчеркнули, что "не допустят террористических атак с сирийской территории и привлекут Сирию к ответственности за всю деятельность, исходящую с ее территории".

Убийство командира ХАМАС произошло на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.