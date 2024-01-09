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Служба исполнения наказания опровергла информацию о смерти "Дженго" в СИЗО

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Служба исполнения наказания опровергла информацию о смерти кримавторитета Кадырбека Досонова, известного как "Дженго" находящегося в СИЗО-1. Ранее в социальных сетях распространялась информация о его уходе из жизни.

Напомним, Досонов был задержан в декабре прошлого года в рамках уголовного дела по избиению двух членов организованной преступной группы. Один из пострадавших скончался от полученных телесных повреждений, второй с тяжелыми травмами ног был доставлен в больницу.

Досонов находился под стражей в СИЗО-5 города Ош. 23 ноября на заседании Жогорку Кенеша председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев поручил перевести Кадыра Досонова из Оша в Бишкек. В декабре стало известно, что его перевели в столицу.


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URL: https://www.vb.kg/434564
Теги:
ГСИН, убийство, Бишкек, Дженго
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