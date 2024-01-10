По факту легализации преступных доходов К.Асанбека задержан гражданин КР

Задержан гражданин КР "В.Р.Г.", которому предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 222 УК КР (легализации (отмывание) преступных доходов) и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, было установлено, что В.Р.Г. зная о преступной деятельности К.Асанбека, с 2016 года занимался приданием вида законности средствам добытых преступным путем, а также принимал совместное участие в строительстве следующих крупных объектов принадлежащих К.Асанбеку: банный комплекс "Березка", центр отдыха "Барс", центр отдыха "Каганат Ресорт", ТРЦ "Ордо" в г. Чолпон-Ата, а также коттеджей в жилом городке "Сейил".

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества принадлежащего К.Асанбеку.