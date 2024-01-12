Аскар Акаев в своей новой книге дает экономический прогноз до 2050 года

Ранее сообщалось, что первый президент Кыргызской Республики Аскар Акаев опубликовал новую книгу в области цифровой экономики, написанную совместно с ректором МГУ Садовничим В. - "Математические модели для прогнозирования Большого Цифрового Цикла развития мировой экономики (2020-2050 гг.)".

В книге, напомним, впервые систематически излагаются математические основы грядущей цифровой экономики (2020–2050 гг.), представляющей шестой большой цикл Кондратьева (БЦК) в развитии мировой экономики. Также к книге изложена разработанная Аскаром Акаевым на основе этой методологии информационная модель технологического прогресса, наиболее релевантная для долгосрочного прогнозирования экономического и технологического развития в условиях информационно-цифровой эпохи XXI века.

Напомним, что ранее Аскару Акаеву совместно с ректором МГУ Садовничим не раз удавалось спрогнозировать мировые финансовые кризисы на основе математических моделей. Вот и на этот раз первый президент нашей страны дает свой экономический прогноз вплоть до 2050 года.