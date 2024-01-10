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Ташиев: Я даю гарантию, что Жамгырчиев не будет задержан

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- Карыпбай кызы Толгонай
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"Даже если парламент даст согласие на привлечение депутата Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности, мы и тогда не будем его искать. Это не то преступление, чтобы его искать и задерживать. Он сам должен прийти". Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша КР заявил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

"Я даю гарантию, он не будет задержан. Пусть придет", - сказал глава ГКНБ КР.

Отметим, депутат Эмил Жамгырчиев подозревается в незаконном пересечении государственной границы. Вечером 9 января выяснилось, что он выпрыгнул со второго этажа здания парламента.

Сегодня Жогорку Кенеш 10 января заслушивает информацию об итогах специальной депутатской комиссии по рассмотрению представления генерального прокурора Курманкула Зулушева о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева.


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URL: https://www.vb.kg/434583
Теги:
Камчыбек Ташиев
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