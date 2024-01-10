Погода
$ 89.05 - 89.67
€ 97.45 - 98.45

В сети появилось видео побега депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева

406  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В сети появилось видео побега депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева. На кадрах видно, как народный избранник спустился из окна и затем побежал в сторону дороги.

Отметим, депутат Эмил Жамгырчиев подозревается в незаконном пересечении государственной границы. Вечером 9 января выяснилось, что он выпрыгнул со второго этажа здания парламента.

Сегодня Жогорку Кенеш 10 января заслушивает информацию об итогах специальной депутатской комиссии по рассмотрению представления генерального прокурора Курманкула Зулушева о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434584
Теги:
побег, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  