В сети появилось видео побега депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева. На кадрах видно, как народный избранник спустился из окна и затем побежал в сторону дороги.

Отметим, депутат Эмил Жамгырчиев подозревается в незаконном пересечении государственной границы. Вечером 9 января выяснилось, что он выпрыгнул со второго этажа здания парламента.

Сегодня Жогорку Кенеш 10 января заслушивает информацию об итогах специальной депутатской комиссии по рассмотрению представления генерального прокурора Курманкула Зулушева о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева.