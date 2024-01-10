Камчыбек Ташиев: Имамидин Ташов обвиняется в подготовке госпереворота

Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев прокомментировал заявление главы стройкомпании "KG Групп" Имамидина Ташова о том, что якобы его похитили сотрудники спецслужб и ему пришлось заплатить 100 млн сомов, передает "Кабар".

"Ко мне обратились жильцы одного из многоэтажных домов о том, что у них проблемы с узаконением земли, на которой стоит их дом и приходится платить за электроэнергию и воду по промышленным тарифам. Мы пригласили на беседу Ташова и все факты были подтверждены. Бизнесмен был задержан. Он заплатил ущерб мэрии на сумму 52 млн сомов. И так по поводу того, что якобы сотрудники ГКНБ просили у него 100 млн сомов. Мы сняли его разговоры в СИЗО с Тилематом Куреновым, где они обсуждали, когда организовать государственный переворот в стране. Но несмотря на это мы отпустили его после того как он заплатил 52 млн сомов. Потом мы за ними наблюдали", - рассказал Ташиев.

По его словам, в настоящее время бизнесмен объявлен в розыск и ему будет предъявлено обвинение в подготовке госпереворота.

"Мы сейчас не знаем где он находится, но все равно задержим", - добавил Ташиев.

Глава ГКНБ заявил, что за последний год из спецслужб были уволены 10 сотрудников, и столько же ушли по собственному желанию.

"Мы тоже очищаем ряды от недобросовестных сотрудников. Все поступающие деньги проходят по государственным счетам. Никто из работников ГКНБ и я, в том числе не имеем к ним доступ", - рассказал он.