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Глава ГКНБ: Жамгырчиев кинул помощника "Салимбая"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Депутат Эмил Жамгырчиев ездил к узбекскому кримавторитету Салиму Абдувалиеву (Салимбаю) с просьбой навести порядок в Кыргызстане. После этого ссотрудники ГКНБ поехали в Узбекистан и совместно с узбекскими коллегами допросили Салима Абдувалиева. Об этом сообщил сегодня на заседании ЖК глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Абдувалиев ответил, что не может вмешиваться в дела Кыргызстана.

"Кроме того, выяснилось, что Жамгырчиев кинул помощника Салимбая. Жамгырчиев несколько дней жил в его гостиницей и скрылся, не заплатив. Поэтому в Узбекистане есть два уголовных дела в его отношении: первое - по мошенничеству, второе - по незаконному пересечению госграницы", - сказал Ташиев.

Во время обсуждения депутат Суйунбек Омурзаков от фракции "Ишеним" добавил, что Жамгырчиев этим самым опозорил всех своих коллег.

"Поехал бы к президенту Узбекистана. Салим бойвачча - один из лидеров ОПГ Узбекистана. Как так можно? Ехать к лидеру ОПГ другой страны и просить помощи", - заявил Суйун Омурзаков.


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URL: https://www.vb.kg/434587
Теги:
Суюн Омурзаков, Жогорку Кенеш
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