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Трубач Тимур Таяков создает музыкальный оазис на улицах Оша (видео)

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- Назгуль Абдыразакова
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На улицах Оша прозвучал известный военный марш Василия Агапкина "Прощание славянки". Мой дедушка, участник Великой Отечественной войны, всегда любил эту мелодию. Звуки этого марша напоминают мне его героическое прошлое. Встреча с уличным музыкантом Тимуром Таяковым, исполняющим этот марш, пробудила во мне не только ностальгию, но и желание узнать, как его труба вливается в городской пейзаж и переносит слушателей в эпоху великих событий. Редакция vb.kg решила пригласить Тимура к диалогу, чтобы он рассказал о буднях уличного музыканта.

Из кружка в уличные перформансы

После окончания восьмого класса я присоединился к музыкальному кружку, где руководитель посоветовал мне поступить в музыкальное училище. Пройдя обучение там, я поступил в Институт искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, выбрав факультет вокально-оркестрового искусства. Позже перевелся на факультет культурно-просветительской работы. Затем я продолжил свое образование в Оше, завершив обучение в Ошском педагогическом институте на факультете музыки. Во время военной службы я также активно играл в оркестре.

Радости и трудности музыкальной жизни

Играя на различных духовых инструментах, я мечтаю овладеть искусством игры на чопо-чооре. Выступать на большой сцене не удалось. Два года назад решил заняться уличной музыкой. Зарплата в школе невелика, поэтому музыка для меня не только источник радости, но и дополнительный способ обеспечения семьи. Иногда меня приглашают выступить на днях рождения. Конечно, бывает, что не все ценят мою музыку, и просят прервать выступление. Впрочем, я сталкиваюсь и с тем, что молодые подростки, изучающие игру на гитаре, выражают желание играть на улице. С удовольствием делясь с ними своим опытом, я становлюсь частью их музыкального пути. В настоящее время работаю учителем музыки в школе-гимназии имени Ломоносова и мечтаю выступать в военном оркестре, - говорит Таяков.

Специально для читателей редакции vb.kg музыкант исполнил известный марш "Прощание славянки".


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URL: https://www.vb.kg/434598
Теги:
музыка, Ош
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