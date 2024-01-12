Трубач Тимур Таяков создает музыкальный оазис на улицах Оша (видео)

На улицах Оша прозвучал известный военный марш Василия Агапкина "Прощание славянки". Мой дедушка, участник Великой Отечественной войны, всегда любил эту мелодию. Звуки этого марша напоминают мне его героическое прошлое. Встреча с уличным музыкантом Тимуром Таяковым, исполняющим этот марш, пробудила во мне не только ностальгию, но и желание узнать, как его труба вливается в городской пейзаж и переносит слушателей в эпоху великих событий. Редакция vb.kg решила пригласить Тимура к диалогу, чтобы он рассказал о буднях уличного музыканта.

Из кружка в уличные перформансы

После окончания восьмого класса я присоединился к музыкальному кружку, где руководитель посоветовал мне поступить в музыкальное училище. Пройдя обучение там, я поступил в Институт искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, выбрав факультет вокально-оркестрового искусства. Позже перевелся на факультет культурно-просветительской работы. Затем я продолжил свое образование в Оше, завершив обучение в Ошском педагогическом институте на факультете музыки. Во время военной службы я также активно играл в оркестре.

Радости и трудности музыкальной жизни

Играя на различных духовых инструментах, я мечтаю овладеть искусством игры на чопо-чооре. Выступать на большой сцене не удалось. Два года назад решил заняться уличной музыкой. Зарплата в школе невелика, поэтому музыка для меня не только источник радости, но и дополнительный способ обеспечения семьи. Иногда меня приглашают выступить на днях рождения. Конечно, бывает, что не все ценят мою музыку, и просят прервать выступление. Впрочем, я сталкиваюсь и с тем, что молодые подростки, изучающие игру на гитаре, выражают желание играть на улице. С удовольствием делясь с ними своим опытом, я становлюсь частью их музыкального пути. В настоящее время работаю учителем музыки в школе-гимназии имени Ломоносова и мечтаю выступать в военном оркестре, - говорит Таяков.

Специально для читателей редакции vb.kg музыкант исполнил известный марш "Прощание славянки".