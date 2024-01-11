ГКНБ: Государству передан 64% пакет акций рынка "Баткен-Комфорт"

Контрольный пакет акций рынка "Баткен-Комфорт" перешли в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере было предварительно установлено, что депутат 4-х созывов ЖК КР, бывший первый вице-премьер-министр КР Аскар Шадиев в 2000 году, используя свои властные полномочия председателя Комитета ЖК КР по собственности, приватизации и лицензированию, в личных интересах вывел земельный участок (рынок "Баткен-Комфорт") площадью около 3 га, расположенного в центре столицы, за заниженную стоимость, который был оформлен на его близких родственников. В ходе следствия близкими родственниками (С.Шадыев и М.Шадиев), являющимися фактическими владельцами земельного участка добровольно были переданы в доход государства контрольный пакет акций ЗАО "БГАТП" (64,38%).

В свою очередь, 9 января 2024 года Госагентство по управлению государственным имуществом при КМ КР в качестве основного акционера произвело смену руководства ЗАО "БГАТП", при этом, арендные платежи с января 2024 года с торговых мест рынка в размере около 10 миллионов сомов в месяц (в год 120 миллионов сомов) будут поступать в бюджет государства.

Вместе с тем, в отношении оставшейся части акций ЗАО "БГАТП", оформленных на супругу А.Шадиева – Асель Шадиеву, находящуюся с 2020 года в международном розыске по линии Интерпола за пределами республики, проводятся соответствующие мероприятия по конфискации в судебном порядке по возможному возвращению акций в собственность государства.

ГКНБ напоминает о недопустимости мошеннических действий и нарушения налогового законодательства КР со стороны торговых рынков, создания различных фактов незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР.