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Преследуемый Узбекистаном глава каракалпакской диаспоры умер в Алматы

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В Алматы скончался глава каракалпакской диаспоры Мангыстауской области, который был осужден заочно Узбекистаном на 12 лет колонии в рамках "нукусского дела", передает СМИ.

Ниетбай Уразбаев умер в алматинской больнице из-за инфаркта, который произошел на фоне продолжительного и сильного стресса. Отмечается, что казахстанец в последние полтора года подвергался преследованию со стороны силовых структур соседнего государства.

В мае 2023 года суд в Узбекистане вынес приговор Уразбаеву в виде 12 лет лишения свободы. Его признали виновным по нескольким статьям, включая заговор с целью захвата власти, участие в организации беспорядков и распространение материалов, представляющих угрозу общественной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/434604
Теги:
Узбекистан
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