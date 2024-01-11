Президент КР подписал закон о переименовании некоторых сел в трех регионах

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О переименовании отдельных айылных аймаков и сел Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 29 ноября 2023 года в целях укрепления национальной идеологии и возвращения айылным аймакам и селам широко известных в прошлом и в настоящем географических наименований.

Принятым законом предусматривается переименование Котормоского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области в айылный аймак Молдо Нияз; Назаралиевского айылного аймака Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики в айылный аймак Уч-Коргон; Семеновского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в айылный аймак Кожояр; села Деш Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Тынчтык; села Дукур Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Достук; села Чек Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Ынтымак; села Комсомольское Ырдыкского айылного аймака Жети-Огузского района Иссык-Кульской области в село Кытай; села Семеновка Семеновского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в село Кожояр-Ата.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.