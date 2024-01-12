На внутреннем рынке ГСМ в Кыргызстане ценовая ситуация стабильная

На рынке ГСМ в нашей стране ценовая ситуация стабильная. На 8 января 2024 года средняя цена бензина Аи- 92 по республике составляет 63,03 сом/литр, на дизельное топливо - 70,9 сом/литр. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

Средняя цена бензина Аи -92 по всему миру на 8 января 2024 года составляет 1,3 $/литр или 115,8 сом/литр, средняя цена на дизельное топливо в мире составляет 1,25$/литр или 112,2 сом/литр.

Различие в ценах между внутренним рынком Кыргызстана и мировым рынком объясняется различиями в налогах и субсидиях, действующих в разных странах, а также тем, что импортеры Кыргызской Республики ввозят ГСМ по условиям Индикативного баланса.

В настоящее время запасов ГСМ в республике имеется в достаточном количестве, что в свою очередь положительно влияет на стабилизацию цен на рынке. Годовая потребность в нефтепродуктах в Кыргызской Республике составляет около 1,4 миллиона тонн.

Среднесуточное потребление бензина – 1781 тонна, дизельного топлива - 1507 тонн. Всего - 3288 тонн.

13 декабря прошлого года было заключено соглашение о сотрудничестве между САР и Ассоциацией нефтетрейдеров. Нефтетрейдеры Кыргызстана, проявив социальную ответственность, учитывая интересы населения республики, для стабильного обеспечения ГСМ по справедливым ценам, а также во избежание их необоснованного роста, обязались обеспечить ценовую и физическую доступность нефтепродуктов для населения, с учетом внешних факторов и своей внутренней политики, которая должна соответствовать требованиям антимонопольного законодательства. А также не допускать ущемления интересов потребителей при реализации нефтепродуктов и обеспечить необходимые запасы нефтепродуктов и не допускать их дефицита на внутреннем рынке.

САР в рамках заключенного соглашения будет осуществляться контроль его исполнения на постоянной основе.