Перед посевной в КР снизили цены на семена пшеницы, сои и подсолнечника

В Кыргызстане на весенний посев 2024 года потребуется 67,2 тыс. тонн колосовых зерновых культур, из которых было собрано 56,0 тыс. тонн семян, то есть обеспечено 83,3%. Недостающие семена обеспечиваются семенами из Российской Федерации и через систему дотаций по сниженной цене на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР,

"На весенний посев 2024 года потребуется 67,2 тыс. тонн колосовых зерновых культур, из которых было собрано 56,0 тыс. тонн семян, то есть обеспечено 83,3%. Недостающие семена обеспечиваются семенами из Российской Федерации и через систему дотаций по сниженной цене на 30%. В настоящее время 30,0 процента от общей площади занимают отечественные сорта.

Семеноводческие хозяйства производят 15-20% от общей потребности в сертифицированных семенах. Сегодня КР импортирует семена - 50% кукурузы, 100% семян сахарной свеклы и более 90% овощей.

С целью увеличения экспортного потенциала совместно с местными органами власти планируется создание совместных предприятий с зарубежными партнерами по производству и реализации семян кукурузы, гороха, люцерны, хлопка, овощных культур.

В целях обеспечения фермеров качественными семенами МВРСХПП КР обеспечил:

Озимая пшеница репродукции Элита стоила 60,13 сомов, а согласно вышеуказанного Распоряжения стала 36,08 сома, репродукции С1 было 53,43 сома, стало 32,06 сома.

- яровая пшеница репродукции Элита было 50,30 сома, стало 30,18 сома, репродукции С1 было 50,25 сома, стало 30,15 сома.

- яровой ячмень репродукции Элита было 58,95 сома, стало 35,17 сома, репродукции С1 было 52,20 сома, стало 31,32 сома.

- подсолнечник репродукции Элита было 399,57 сома, стало 199,79 сома, репродукции С1 было 281,91, стало 140,96 сома.

- сафлор репродукции С1 было 112,31 сома, стало 56,16 сома.

- соя репродукции С1 было 90,74 сома, стало 45,37.

- горох репродукции С1 было 61,82 сома, стало 30,91 сома.

- люцерна репродукции С1 было 632,39 сома, стало 316,20 сома."