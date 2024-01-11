Рупоры кыргызского переворота

Пока президент меняет кыргызскую псевдоэлиту на элиту настоящую, грамотную, не замаранную связями с криминалом, способную вытащить страну из затяжного кризиса, старая "элита" активно сопротивляется. Целая когорта госслужащих, "униженных и оскорбленных" оппозиционеров и энпэошников сидит в засаде, выжидая удобного момента, чтобы выскочить и спровоцировать очередные массовые "народные гулянья".

Никто из этих псевдоэлитариев не представляет, как нужно управлять государством, никто не может предложить более-менее внятного плана по развитию Кыргызстана, никому по большому счету нет до страны никакого дела. Главней всего – погода… Не в доме, а в собственном кармане. Для каждого такого "революционера" важнейшая задача – убрать из власти тех, кто не дает им чрезмерно зажироваться. И попутно наловить побольше рыбы в мутной воде очередного госпереворота.

В качестве потенциального спускового крючка переворотчики используют любую мало-мальски значимую деталь, которая может помочь раскачать ситуацию и поднять народ. События последних десятилетий показали: кыргызский народ – мощная движущая сила любой смуты. Причем его особо и уговаривать не приходится. Кинь в массы "правильный" клич, затумань народные мозги рассуждениями о "свободе" и "демократии" - и пожинай революционные плоды… Так, по крайней мере, было до недавнего времени. Сейчас многое изменилось. Сейчас ГКНБ работает на полную катушку, издалека зорко замечая каждую высунувшуюся не по делу "революционную" голову и пресекая на корню каждую попытку устроить массовые беспорядки с переходом в массовое побоище.

Отсюда – особое озлобление теснимой и гонимой псевдоэлиты против действующей власти. С утроенным упорством "революционеры" выискивают "причины" и "поводы". Подкидывая подконтрольным СМИ типа "24.kg" или "Кактус" соответствующие "инфоповоды". Что-что, а уж это обиженные усвоили четко: без информационной поддержки переворот не замутить.

Технология проста. Берется какое-нибудь событие республиканского значения, из которого можно выжать что-нибудь про патриотизм, свободу и независимость. Тот же "Кактус" или та же "двадцать четвёрка" подают его в нужном ключе, воздействуя на самые сокровенные читательские чувства. О чем-то умалчивают, что-то, наоборот, раздувают до невероятных размеров… Вот в принципе и все. Народ подогрели и подготовили к "защите родины".

Так было с Кемпир-Абадом. Вместо того чтобы объяснять читателям исключительную важность соглашений с Узбекистаном, журналисты в унисон с подталкивающими их оппозиционерами запели про "продажу кыргызских земель" и "антипатриотизм" Жапарова и Ташиева. Еще чуть-чуть – и оппозиционеры при поддержке печатного слова подняли бы народ на "борьбу за свободу и независимость". И эта борьба могла бы закончиться непоправимой трагедией… Если бы главных "борцов" вовремя не тормознули и не отправили туда, где им самое место.

Так было с новым кыргызским флагом. Кто-нибудь верит в то, что "борцы" действительно переживали по поводу "неудачного дизайна", оскорбляющего их эстетические чувства? Ничего подобного. Флаг – не тряпка, но в данном случае он должен был сыграть роль такой же красной тряпки, как и Кемпир-Абад. Раздразнить и разъярить быка, вывести на площадь как можно больше революционно настроенного народа… Кто сильнее всех размахивал этой красной тряпкой? Сотрудники упомянутых информационных агентств, доходя порой до пошлых сравнений.

То есть вместо того, чтобы поддержать реформы президента, которые признают даже эксперты даже за рубежом, данные СМИ подспудно, а то и прямо пытаются всячески необоснованно очернить нынешнюю власть страны. Это ли не предательство интересов страны?

И после того, как не получилось с Кемпир-Абадом и флагом, в ход пошел давно проверенный и излюбленный прием: обвинить власти в продажности и уничтожении всех неугодных. Повод нашелся сам собой: спецслужбы объявили в розыск очередную компанию "невиновных" по подозрению в попытке захвата власти.

Владелец строительной компании KG Group Имамидин Ташов был задержан сотрудниками ГКНБ в октябре прошлого года. За что задержан? За неправомерное использование муниципального имущества. Пообещав на выделенном участке построить детский сад, компания воздвигла очередную элитку (ничего другого наши псевдоэлитарии строить не умеют и не желают). Государству был нанесен материальный ущерб в 52 миллиона сомов, который гражданин Ташов благополучно возместил в ходе следствия и был отпущен на свободу.

В нынешнем январе строителя Ташова объявили в розыск – уже не за махинации с земельными участками. На сей раз дело посерьезнее: попытка госпереворота. Вместе с Ташовым в этом уголовном деле фигурируют еще несколько фамилий. В частности, некоего активиста Тилекмата Куренова, который разместил у себя на странице в соцсетях видеообращение Ташова. Упомянутые информагентства ловко поймали брошенную им кость от Ташова и им подобным и стали энергично разгонять в эфире не устаревающую тему беспредела властей, настраивая народ на бурное обсуждение и собирая большое количество лайков и комментариев.

"Решением суда мы записали разговоры Ташова с теми, с кем он осенью сидел в СИЗО, - проясняет ситуацию Камчыбек Ташиев. – В СИЗО с Тилекматом Куреновым они строят планы, как выйти, когда совершить госпереворот в Кыргызстане. Мы отпустили его и следили за ним. Есть еще один разговор, где ему советуют сказать про 100 миллионов, что народ в это поверит…"

Наш народ действительно готов поверить в любую байку про алчность и продажность руководителей государства. Особенно если эта байка облечена в красивую обертку и тиражируется на сайтах вышеупомянутых интернет-изданий. Что это если не прямое соучастие в перевороте, по крайней мере, соответствующим органам стоит обратить внимание на этот факт.

Самое же удивительное, что даже среди окружения президента находятся такие руководители, которые имеют наглость, по-другому и не скажешь, подкармливать эти СМИ. В частности, это касается государственных банков "РСК Банк" и "Айыл банк", реклама которых часто появляется на вышеназванных сайтах. Действия руководства этих финансовых учреждений иначе как саботажем не назовешь.

Тем более президент КР Садыр Жапаров ясно дал понять в интервью агентству "Кабар", что государственные организации не должны кормить подобного рода сайты.

"Когда я пришел к власти, прекратил это. Почему государственные организации должны кормить частные сайты? Они получали минимум 2-3 миллиона сомов, максимум - 20 миллионов. Я прекратил это, потому что народные, государственные деньги должны работать для народа. С того дня меня все ненавидят. Поэтому они не хотят видеть хорошее. Я на них не обращаю внимания", - сказал глава государства.