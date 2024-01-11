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В Минэкономики подготовили видеоролик о запрете проверок предпринимателей

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В целях стабилизации экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения дальнейшего развития бизнес-среды Президентом страны подписан Указ Кыргызской Республики "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства". Соответствующий видеоролик подготовлен Министерством экономики и коммерции КР.

Данный мораторий на проверки субъектов предпринимательства распространяется на все виды проверок, проводимые правоохранительными и уполномоченными органами, имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства, за исключением проверок, осуществляемых по запросу должностных лиц государственных органов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства Кыргызской Республики с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений.


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URL: https://www.vb.kg/434617
Теги:
бизнес, мораторий, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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