В Минэкономики подготовили видеоролик о запрете проверок предпринимателей

В целях стабилизации экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения дальнейшего развития бизнес-среды Президентом страны подписан Указ Кыргызской Республики "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства". Соответствующий видеоролик подготовлен Министерством экономики и коммерции КР.

Данный мораторий на проверки субъектов предпринимательства распространяется на все виды проверок, проводимые правоохранительными и уполномоченными органами, имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства, за исключением проверок, осуществляемых по запросу должностных лиц государственных органов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства Кыргызской Республики с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений.