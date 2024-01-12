Начальник УГНС Базар-Коргонского района задержан за систематические поборы

Пресечена устойчивая коррупционная схема, выраженная в систематических поборах налоговыми инспекторами денежных средств у частных предпринимателей на рынках Базар-Коргонского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 11 января в результате оперативно-следственных мероприятий с санкции суда задержан и водворен в СИЗО ГКНБ начальник УГНС по Базар-Коргонскому району Джалал-Абадской области "Д.К.Т.".

Также установлено, что руководитель УГНС на постоянной основе получал от своих подчиненных денежные средства за сокрытие выявленных ими нарушений у субъектов предпринимательства.