Погода
$ 89.19 - 89.71
€ 97.45 - 98.45

Начальник УГНС Базар-Коргонского района задержан за систематические поборы

404  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресечена устойчивая коррупционная схема, выраженная в систематических поборах налоговыми инспекторами денежных средств у частных предпринимателей на рынках Базар-Коргонского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 11 января в результате оперативно-следственных мероприятий с санкции суда задержан и водворен в СИЗО ГКНБ начальник УГНС по Базар-Коргонскому району Джалал-Абадской области "Д.К.Т.".

Также установлено, что руководитель УГНС на постоянной основе получал от своих подчиненных денежные средства за сокрытие выявленных ими нарушений у субъектов предпринимательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434621
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, поборы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  