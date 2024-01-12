Подписан закон об участии гражданского общества в формировании госполитики

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный Закон КР "О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Конституционный Закон был принят Жогорку Кенешем 29 ноября 2023 года.

Целью данного конституционного закона является обеспечение эффективного участия представителей гражданского общества в формировании и реализации государственной политики.

Данным конституционным Законом предусматривается признание утратившим силу части 3 статьи 36 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики", согласно которой при министерствах, государственных комитетах, иных органах исполнительной власти для взаимодействия государственного органа и гражданского общества по повышению прозрачности процедур принятия и реализации решений должны создаваться общественные советы. В составы общественных советов входят представители некоммерческих организаций, научных кругов, бизнес-ассоциаций, профессиональных и отраслевых союзов, экспертного сообщества из сфер, соприкасающихся с деятельностью государственного органа.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.