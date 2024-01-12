Пограничники КР пресекли несколько попыток контрабандного провоза грузов

На кыргызско-узбекском участке государственной границы пограничники пресекли несколько попыток контрабандного провоза грузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 10 января в местности Жаны-Шаар Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничный наряд Ала-Букинского пограничного отряда заметил неизвестное лицо вблизи линии госграницы.

При приближении пограничников мужчина скрылся на территории Кыргызстана.

В ходе досмотра местности военнослужащие обнаружили пять коробок с медикаментами.

В каждой коробке было по 100 штук лекарственного препарата "Цинепар".

Вчера, 11 января пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали двух граждан Кыргызстана, которые пытались незаконно провезти через кыргызско-узбекскую госграницу табачные изделия.

В с. Галча Кадамжайского района Баткенской области при досмотре автомашины Ford Transit пограничники обнаружили табачные изделия - 1700 кг насвая.

В ходе опроса выяснилось, что уроженцы г. Баткен Ш.С., 1980 г.р., и И.Ы., 1980 г.р., выехали из анклава Чон-Гара (РУз).

По предварительным данным, общая стоимость контрабандных лекарственных препаратов и табачных изделий составляет более 300 000 сомов.

После оформления соответствующих документов контрабандные грузы и задержанные граждане переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.