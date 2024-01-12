Милиционер и пограничник задержаны по подозрению в "крышевании" контрабанды

При получении взятки в сумме 1000 долларов у лица, подозреваемого в контрабанде, задержан с поличным оперуполномоченный Кулундинского поселкового отделения милиции Лейлекского РОВД "С.у.Н.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный "С.у.Н." занимался подобной незаконной деятельностью на систематической основе в сговоре с оперативным сотрудником ПС ГКНБ по Баткенской области "О.А.Н.". В частности, указанные лица пользуясь своим служебным положением за денежное вознаграждение осуществляли беспрепятственный пропуск контрабандного груза.

12 января материалы по данному факту в порядке ст.142 УПК КР выделены в отдельное производство, по которым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.3 ч.2 ст.342 УК КР (получение взятки).

Указанные лица задержаны и водворены в ИВС ОВД Баткенского района, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.