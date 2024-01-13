Для главы "РСК банка" Улана Ногаева указание президента страны пустой звук?

Для председателя правления ОАО "РСК Банк" Уланбека Ногаева, судя по всему, указание президента Кыргызстана Садыра Жапарова пустой звук. Только наше издание напомнило ему про интервью главы государства СМИ, в котором президент ясно и четко сказал, что государственные организации не должны кормить сайты, занимающиеся явным очернением всех достижений нынешней власти, как он тут же подкинул "24.kg" или "Кактус" новую рекламу.

Как говорится: "повторение – мать учения" и поэтому вновь напомним ему слова президента о том, почему государственные организации не должны кормить частные сайты.

"Они получали минимум 2-3 миллиона сомов, максимум - 20 миллионов. Я прекратил это, потому что народные, государственные деньги должны работать для народа. С того дня меня все ненавидят. Поэтому они не хотят видеть хорошее. Я на них не обращаю внимания", - сказал абсолютно недвусмысленно Садыр Жапаров.

Конечно, глава банка может возразить, что его финансовое учреждение является всего лишь акционерным обществом, но поскольку 100% акций ОАО "РСК Банк" принадлежит Правительству Кыргызской Республики, то значит банк, по сути, является государственным, а значит народным.

Может стоит напомнить главе "РСК Банка", ну, вдруг, не замечает, что только с приходом во власть Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиев, которым удалось почти невероятное – остановить Кыргызстан на краю пропасти и неимоверными усилиями отодвинуть его в относительно безопасную, стабильную зону, страна медленно, но верно, идет к своему благополучию.

Сколько за уходящий год было обезврежено "уважаемых бандитов", не дававших прохода честным предпринимателям, - можно посчитать. Только пальцев на руках не хватит. Сколько ворованных денег вернулось в бюджет государства – много. Очень много. Коррупции объявили настолько беспощадную войну, что ни день, то новость про задержание того или иного чиновника.

Никогда прежде так быстро не решались приграничные вопросы. Как долго оставались без демаркации и делимитации границы Кыргызстана с соседями, которые вроде и близки, и дружелюбны, и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, но всё же… Это "но" не давало спокойно спать, особенно жителям приграничных с Таджикистаном районов. Сейчас наконец-то переговоры по границам с суровыми и строптивыми соседями вышли на финишную прямую. Кто их сюда вывел? Садыр Жапаров вместе с Камчыбеком Ташиевым.

Все эти достижения народу очевидны, но вышеназванные СМИ вместо того, чтобы оказать информационную поддержку, разъяснить людям, как важны сегодня все эти реформы, наоборот подают информацию в нужном для себя ключе, порой воздействуя на самые низменные читательские чувства.

Так было с Кемпир-Абадом. Вместо того чтобы объяснять читателям исключительную важность соглашений с Узбекистаном, журналисты в унисон с подталкивающими их оппозиционерами запели про "продажу кыргызских земель" и "антипатриотизм" Жапарова и Ташиева. Еще чуть-чуть – и оппозиционеры при поддержке печатного слова подняли бы народ на "борьбу за свободу и независимость". И эта борьба могла бы закончиться непоправимой трагедией… Если бы главных "борцов" вовремя не тормознули и не отправили туда, где им самое место.

Это же касается и нового дизайна государственного флага, когда вместо поддержки президента страны, в ход пошел давно проверенный и излюбленный прием: сбор большей частью негативных комментариев по поводу смены флага. Как бы здесь мы не причем, так, мол, народ говорит. Но в том то и дело, что мнение нескольких человек – это не глас всего народа. Было немало и поддерживающих президента мнений, но почему-то их особо не замечали.

А публикация на своих сайтах видеовыступления Имамидина Ташова, который обвиняется в попытке в госперевороте, и вовсе, практически, является чуть ли не соучастием. Последний прямо обвинил власти в вымогательстве 100 млн сомов, но правда не заставила себя долго ждать. В соцсетях появилось видео разговора Ташова с Куреновым, где эти оба прямо обсуждают, как они придумают байку про 100 млн. Самое интересное, ни "24.kg", ни "Кактус" даже не потрудились опубликовать этот весь разговор, но зато выступление Ташова по-прежнему висит на сайтах и продолжает набирать просмотры.

Можно продолжать говорить и об остальных реформах, но да председатель правления ОАО "РСК Банк" Уланбек Ногаев, хочется в это верить, и сам прекрасно все знает и видит. Ну так почему, спрашивается, он поддерживает явных противников всех начинаний Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые даже в бочке меда умудряются найти несуществующую ложку дегтя?