В Чуйской и Таласской областях борются с маловодьем

Для этого созданы специальные штабы и введен график циркуляции воды.

Меры эти вынужденные и необходимые. Ситуация с водой в районах не сказать что ужасающая, но отнюдь не благополучная.

Прогноз Кыргызгидромета на вегетационный период прошлого 2023 года был достаточно оптимистичным. Ожидалось, что объем воды в реках Чуйского бассейна будет в пределах нормы или даже чуть выше. Однако жизнь внесла свои коррективы. И Гидромету тоже пришлось корректировать свои прогнозы.

Кыргызгидромет предположил, что в мае река Чон-Кемин, главный приток реки Чу, наполнится на 80 процентов от нормы. Это тоже было бы неплохо, если бы цифра подтвердилась. Но из-за низкой ночной температуры фактический майский объем воды в Чон-Кемине составил всего 59 процентов. Почти вдвое меньше нормы. И такая ситуация сложилась во всех горных водных источниках Чуйской области. План гектарополивов на прошлый год составлял 1170,7 тыс. га, фактически же полито 994,7 тыс. га (план выполнен только на 85 процентов).

То же самое наблюдалось в Таласской долине. Если в позапрошлом, 2022 году водоток в реке Талас составлял 33 кубических метра в секунду, в 2023 году этот показатель снизился в четыре раза (8 с половиной кубометров в секунду). Вместо запланированных 370 с половиной тысяч гектаров полить удалось лишь 324 (88 процентов от запланированного).

План водоподачи на орошение по Чуйской области в минувшем году – 1645 миллионов кубических метров. Фактически подано 1391 с половиной (85 процентов от плана). В Таласской области план водоподачи выполнен на 92 процента.

В целом план водозабора и водоподачи по Кыргызстану за прошлый год выполнен в среднем на 95 процентов. По сравнению с Чуйской и Таласской областями есть и более благополучные в этом отношении регионы. И находятся они, как ни странно, на юге. По Баткенской области план подачи воды на орошение – 601,1 млн кубометров, а фактически подано поливной воды – 611 с лишним кубометров (план выполнен на 102 процента). По Джалал-Абадской области: план – 906,3 млн кубометров, фактически – почти 914 кубометров (план перевыполнен на один процент).

Земли Нарынском и Иссык-Кульской областей орошены тоже не на сто процентов. Цифры здесь примерно одинаковые – 95-97. Но в Нарынской области – самое низкое в цифровом выражении выполнение плана гектарополивов (83 процента).

Будем ли в наступившем году с достаточным количеством поливной воды и хорошим урожаем – покажут время, погода и специалисты-водники.