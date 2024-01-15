Жапаров: Создание рабочих мест - основная задача кабмина на 2024 год

В 2024 году мы должны создать не менее 250 тысяч рабочих мест. Это одна из самых главных задач кабинета министров на 2024 год. Их создание станет одним из индикаторов эффективности государственных органов по итогам 2024 года. Об этом заявил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе совещания с государственными органами по обсуждению вопросов создания рабочих мест. Об этом сообщается на сайте кабмина КР.

Глава кабмина отметил, что "наступивший год должен стать прорывным во всех отношениях".

"Вчера исполнилось три года, как президентом стал Садыр Жапаров. За это время удалось сделать многое, мы уже видим результаты этой работы",- сказал Глава Кабмина.

"Создание новых производств, развитие сельскохозяйственного сектора, открытие новых проектов горнорудной промышленности, запуск строительства железной дороги и крупных гидроэнергетических объектов позволит ускорить реализацию задач и целей, намеченных на 2024 год. В ближайшее время будет утверждён список из ста крупных промышленных объектов, которые должны быть запущены в этом году",- отметил Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что в настоящее время стоит острая нехватка квалифицированной рабочей силы в сфере строительства, швейной отрасли.

"Многие швейные производства привлекают и вынуждены привлекать иностранную рабочую силу, при этом наши граждане находятся в трудовой миграции за пределами страны. Поэтому весь этот широкий комплекс вопросов должен быть в приоритете у всех государственных органов", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

По итогам совещания Глава Кабмина дал ряд поручений, в частности Национальному статистическому комитету поручено пересмотреть методику расчёта уровня безработицы в республике, профильным министерствам и ведомствам поручено представить механизм привлечения квалифицированной рабочей силы и подготовить дорожную карту по созданию рабочих мест на 2024 год.