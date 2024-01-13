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В Бишкеке заработал новый автовокзал, запущены первые маршруты в регионы

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В Бишкеке на пересечении объездной дороги и улицы Алма-Атинская заработал новый автовокзал, сообщает 12 января столичная мэрия.

Он организован в целях переноса за пределы города Восточного автовокзала. Завершены ремонтные работы и автовокзал введен в эксплуатацию.

Новый автовокзал обслуживается маршрутными такси, которые развозят граждан в регионы. Маршрут №587 (Бишкек-Иссык-Куль-Тюп) уже курсирует, также на линии такси (Бишкек-Джети-Огуз).

Для удобства пассажиров, прибывающих из регионов, организованы городские линии, которые обслуживаются МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие". С 13 января на новый автовокзал начнут прибывать микроавтобусы №211, №123, №104 и №285.

На втором Народном курултае президент Садыр Жапаров анонсировал перенос Ошского рынка, Западного и Восточного автовокзалов за черту города.

Источник: akipress


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URL: https://www.vb.kg/434648
Теги:
Бишкек, автобусы
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