В России задумались, почему дворники идут в курьеры

В России на улицах не хватает дворников, а в ЖЭКах - сантехников, зато работу не прекращают курьеры доставки. РБК разбирался, как цифровые платформы оттягивают кадры с традиционного рынка труда и как гиг-экономика меняет трудовые отношения

Развитие онлайн-торговли и услуг, ускоренное пандемией коронавируса, укрепило тренд на платформенную занятость: агрегаторы, маркетплейсы, сервисы подбора специалистов для выполнения работ привлекают все больше исполнителей - курьеров, таксистов, мастеров по ремонту, репетиторов и т.д.

При этом 2023 год прошел на фоне дефицита кадров на рынке труда в целом, писал РБК. Несколько факторов наложились друг на друга и привели к острой нехватке персонала во многих отраслях, особенно в рабочих и массовых профессиях: демографическая яма 1990-х годов, старение населения, участие трудоспособных россиян в специальной военной операции на Украине, отток трудовых мигрантов из-за подешевевшего рубля.

По данным ОЭСР, в России доля населения в возрасте от 15 до 64 лет ("трудоспособное" население для целей межстрановых сопоставлений) в 2022 году составляла 66,1%, что меньше, чем в других развивающихся странах (Бразилия - 69,1%, Китай - 69%, Индия - 67,8%, Саудовская Аравия - 72,8% и т.д.).

Главным инструментом привлечения работников стал уровень дохода. И для многих оказалось более выгодным трудоустройство с помощью цифровых платформ. В традиционных отраслях - в частности, сфере жилищно-коммунального хозяйства, где работало много трудовых мигрантов из стран СНГ, - заметна нехватка рук. Этой зимой жители разных городов России сообщали о нехватке дворников, из-за которой дворы и улицы оставались нечищенными от снега.

"Число дворников уменьшилось примерно на половину. Трудовые мигранты уходят работать курьерами. Там в два раза больше зарплата, а работа легче, чем чистить дворы и убирать мусор", - сказала РБК исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

Что такое платформенная занятость и гиг-экономика

Гиг-экономика (от английского слова gig - "концерт") подразумевает привлечение к одноразовой (с точки зрения клиента) работе не штатного сотрудника, а взявшего заказ исполнителя по аналогии с концертными гастролерами.

В основе гиг-экономики находятся цифровые платформы. К ним относятся агрегаторы такси, сервисы доставки, маркетплейсы, интернет-доски объявлений, порталы по подбору профессионалов для выполнения работ. Такие платформы становятся не работодателем, но информационным посредником между клиентом и исполнителем услуги. Например, между пассажиром и таксистом, между покупателем готовой еды и рестораном.

Почему дворники идут в курьеры

По словам Москвиной, у трудовых мигрантов обычно тесные связи внутри диаспоры, в том числе по вопросам работы: о привлекательных условиях трудоустройства где-либо они узнают быстро. Это стало одной из причин массового перетока дворников в курьеры, пояснила она.

По данным hh.ru, предоставленным РБК, средняя предлагаемая зарплата дворника в 2023 году в России составила 41,4 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 18%, с 35 тыс. руб. (при инфляции 7,4% за 2023 год). В то же время курьерам в прошедшем году в среднем предлагали 97,7 тыс. руб. С допандемического 2019 года, когда сфера доставки была не так развита, их доход вырос почти в три раза: тогда курьерам платили лишь 34,4 тыс. руб.

У "Работы.ру" похожие данные. Среднее по стране зарплатное предложение дворникам - 40,2 тыс. в 2023 году. Больше всего им платят в Москве и Московской области. А курьерам больше всего платят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: среднее предложение по таким вакансиям в 2023 году превысило 112 тыс. руб. В Москве и Московской области им предлагали в среднем 109 тыс. руб.

Что не так с традиционной занятостью в ЖКХ

Низкие зарплаты дворников и работников ЖКХ - следствие системной проблемы в сфере управления жилым фондом и обслуживания домов, убеждена директор направления "городское хозяйство" Института экономики города Ирина Генцлер. "Работа управляющих компаний предметно не регулируется законодательством. Это порождает несколько проблем. Собственникам жилья на деле почти нереально поменять управляющую компанию. Если услуги не выполнены или выполнены некачественно, УК сложно привлечь к ответственности, потому что жильцы не могут не заплатить коммунальные платежи. В таких условиях повышение зарплат работникам ЖКХ, которое легло бы на плечи собственников, воспринимается негативно", - рассуждает она.

Как альтернатива - платежи за коммунальные услуги могут аккумулировать не управляющие компании, а общий фонд дома: платеж из него поступает за оказанные услуги. Такая система работает в европейских странах, а также в Казахстане, привела пример Генцлер.

Кроме того, в российской модели управляющие компании должны быть укомплектованы штатом работников - дворниками, сантехниками, электриками. Но экономически выгоднее заключать договоры подрядов со специализированными компаниями, добавляет эксперт. По ее словам, такого подхода придерживаются в странах бывшего социалистического блока - Словакии, Венгрии, Эстонии. Организовать такую же систему в России как раз и могут помочь платформы, через которые можно искать исполнителей подрядных работ, считает эксперт.

Как растет спрос на доставку

Всплеск спроса на услуги курьеров произошел в 2021 году - в разгар пандемии. HeadHunter зафиксировал рост числа вакансий в 2,65 раза по сравнению с 2020 годом. В следующие два года предложений о работе становилось примерно на четверть больше. В среднем за 2023 год российским компаниям (не только цифровым платформам) требовалось 158 тыс. курьеров, следует из данных hh.ru.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили, что спрос на доставку готовой еды, продуктов и товаров продолжает ежегодно расти, а рынок труда оказался не готов к такому быстрому развитию электронной коммерции. "Спрос на доставку растет быстрее, чем число курьеров, доставляющих заказы. Для обработки существующего объема заказов онлайн-площадкам в значительной степени также не хватает кладовщиков, сборщиков и сортировщиков", - отметили там.

Сейчас в среднем курьеры, сотрудничающие с "Яндекс.Едой" и "Деливери" в Москве, получают более 80 тыс. руб., а в более активные сезоны, например в декабре, эта сумма может достигать 200 тыс. В "Яндексе" добавили, что в период повышенного спроса в новогодние праздники сервисы доставки еды выплачивали курьерам бонусы, а "Яндекс.Маркет" компенсирует питание, проживание сотрудников складов из разных городов и инвестирует в обучение и развитие кадров.

В Ozon рассказали, что самый популярный способ получения товара - его выбирают восемь из десяти покупателей - пункт выдачи заказов (ПВЗ). По итогам 2023 года сеть брендированных ПВЗ Ozon превышает 40 тыс. пунктов: они открываются предпринимателями по франшизе, работников туда нанимают сами франчайзи. "Но также сотрудничаем с порядка 12 тыс. предпринимателей, которые помогают нам доставлять заказы маркетплейса и Ozon fresh до адреса клиента. Все наши курьеры - самозанятые. Такой подход позволяет нам быстро масштабироваться и наращивать ресурсы в доставке при необходимости. Наши партнеры сами выбирают, как, в каком объеме и как долго сотрудничать с Ozon", - сообщила представитель компании. При этом логистикой на складах и сортировочных центрах Ozon занимаются более 30 тыс. штатных сотрудников, а также работники подрядных организаций.

Другой маркетплейс - Wildberries - комплектует склады и сортировочные центры работниками по "платформенной" гибкой модели занятости. "Сотрудничество с платформой удобно для исполнителя и позволяет по своему усмотрению выбирать график, время выхода на смену и ее окончания. Вознаграждение рассчитывается исходя из стоимости совершенных операций - например, приемки или сортировки товара. При этом исполнители могут в любой момент перейти на тот участок работы, где тариф оплаты более выгодный", - рассказали в пресс-службе компании. Средний размер вознаграждения исполнителя Wildberries составляет 86 тыс. руб. в месяц, добавили там.

Кто такой "платформенный работник"

По данным сервисов подбора специалистов "Профи" и YouDo, число исполнителей работ растет. Количество зарегистрированных специалистов в "Профи" на конец 2020 года составляло 1 млн, а в 2023 году - уже 2,8 млн. По состоянию на январь 2024 года чаще всего на платформе регистрировались репетиторы по английскому языку, электрики, репетиторы по математике, мастера по маникюру, клинеры.

Маркетплейсом бытовых услуг YouDo.com сегодня пользуются более 10 млн пользователей, из них 3,5 млн - исполнители (в 2019 году их было 2 млн). Наибольшей популярностью пользуются услуги в категориях "Ремонт и строительство", "Курьерские услуги" и "Виртуальный помощник" (дистанционные услуги по помощи руководителю или в бизнесе).

Большинство специалистов лишь подрабатывают с помощью платформ, имея основную работу. Об этом свидетельствует совместное исследование YouDo и hh.ru: исключительно платформенной занятостью обеспечивают себя 36% опрошенных, а остальные 64% совмещают работу и подработку. "Платформенная занятость позволяет монетизировать свое время и свои навыки, увеличить доход и обеспечить себя дополнительной занятостью", - отметили в YouDo.

В "Профи" соглашаются с тем, что многие специалисты пользуются сервисами только для того, чтобы найти подработку или взять заказ, который "заполнит" свободное время. "При этом часть специальностей в будущем могут больше работать с помощью сервисов, но точно прогнозировать это тяжело. Пока угрозы перетока кадров на платформы с "традиционного" рынка труда мы не видим", - говорят там.

Численность занятых в платформенной экономике в 2022 году оценивали исследователи НИУ ВШЭ: по их мнению, платформы объединили 15,5 млн исполнителей услуг, но основная часть из них использует такие сервисы эпизодически. На регулярной основе с помощью платформ заказы получали 2,5 млн человек, показали данные Росстата за третий квартал 2023 года. В качестве основной работы через платформы трудятся лишь 1,7 млн, оценивала замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская. В 2023 году это число регулярных подработок не выросло или даже сократилось, предположила она, однако обновленных оценок у исследователей нет.

"Дефицит кадров в экономике бьет и по платформам. Они не могут конкурировать с зарплатами и условиями труда с растущими секторами промышленности", - сказала Синявская РБК. Импортозамещение и необходимость наращивать производство оборонной продукции заставило промышленные предприятия поднимать зарплаты для привлечения работников, которые переходят туда из других секторов экономики, приводил РБК объяснения экспертов.

Характеризуя типичного платформенного работника, Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ на базе данных Росстата выявил, что чаще всего это проживающий в городе мужчина в возрасте до 40 лет с высшим образованием.

По оценке Синявской, часто совмещают основную работу и подработку с помощью платформ учителя, предлагая репетиторство. В департаменте образования и науки Москвы РБК сообщили, что все государственные образовательные учреждения города укомплектованы квалифицированными специалистами. "Это объясняется тем, что Москва поддерживает педагогов, создает комфортные условия для работы и обеспечивает высокую конкурентоспособную заработную плату", - отметили там. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства также не наблюдают перетока водителей в таксисты. Своих сотрудников транспортный комплекс столицы обеспечивает "конкурентной зарплатой и социальными гарантиями правительства Москвы".

Что будет дальше

После пандемии платформенная экономика в России развивается быстрыми темпами, констатирует доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В ближайшее время число платформенных работников может достичь 5–7% от общей численности занятых, ожидает она (общее количество занятых сейчас оценивается в 74 млн. - РБК). "Быстрый рост платформенной занятости меняет структуру рынка труда и приводит к некоторому дисбалансу, тем более на фоне дефицита кадров. Особенно это проявляется в сфере услуг и в вакансиях, не требующих квалификации. Здесь решающим является уровень заработной платы", - полагает она.

Помимо ожиданий более высокого дохода, в платформенной занятости людей привлекают гибкий график, возможность выбирать только подходящие заказы, считают эксперты.

В то же время платформы удобны и для крупных компаний, когда нужно привлечь дополнительные трудовые ресурсы. "Привлечение людей при помощи платформ на временные проекты очень востребовано в активно растущих секторах экономики, например в e-commerce, где количество требуемых работников может значительно варьироваться от месяца к месяцу", - говорит операционный директор группы компаний Ancor Алексей Миронов.

Массового перетока кадров с "традиционного" рынка труда на платформенный эксперт не опасается, но называет наиболее уязвимые отрасли: "Риску оттока кадров подвержены бюджетный сектор, а также коммерческие отрасли, где традиционно оплата труда была ниже, чем в других сферах, например легкая промышленность".

Главным преимуществом традиционного рынка труда перед платформенным остаются социальные пакеты и пенсионное страхование. При этом для работы через платформы необязательно нужен статус самозанятого. Например, откликаться на выполнение заданий на "Профи" и YouDo могут любые зарегистрированные исполнители. Уплату налогов с полученного дохода платформа никак не контролирует - это остается в зоне ответственности специалиста.

Кроме того, платформенная занятость отдельно не регулируется законодательством. С 2024 года вступила в силу новая редакция федерального закона о занятости. Предполагалось, что в нем будет дано определение платформенной занятости, а конкретный порядок взаимодействия между исполнителями, заказчиками и цифровыми платформами будет установлен в законе-спутнике. Однако в финальную версию закона нормы о платформенной занятости не попали.

Обсуждение закона о платформенной занятости ведется на площадке Минтруда, сообщили РБК в Ассоциации цифровых платформ, принимающей в нем участие (туда входят Wildberries, Avito, Ozon, "СберМаркет" и "Яндекс"). Руководитель группы разработки законопроекта, депутат Госдумы Андрей Исаев летом говорил, что документ может обязать цифровые платформы вести рейтинг работников и предлагать им условия для социального страхования.

Сейчас некоторые сервисы, задействованные в платформенной экономике, по собственной инициативе предоставляют некоторые льготы и финансовую поддержку занятым, уточнили в ассоциации. "Жесткое регулирование платформенной экономики может лишить ее необходимого уровня гибкости, который требуется платформам в онлайне", - предупредили там.

Чтобы не происходило перетока кадров в новые формы занятости, компании должны мотивировать сотрудников оставаться - не только повышением зарплат, но и программами обучения, поощрения, материальной помощи, считает руководитель направления аутсорсинговых проектов кадровой компании UTEAM Екатерина Жаров

"Развитие платформ - это еще один сигнал работодателям изменить отношение к персоналу, уровню оплаты и условиям труда", - подытоживает Синявская.