В Узбекистане отменяют 22 вида лицензий и разрешений для предпринимателей

Предпринимателям Узбекистана простят работу, отменив 22 вида лицензий и разрешений

С 1 марта 2024 года отменяются 22 вида лицензий и документов разрешительного характера. Это предусмотрено указом президента "О мерах по сокращению обязательных требований, упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательства" от 9 января.

С этой же даты вводится еще ряд новшеств, сообщает Минюст:

юридические лица в случае добровольной уплаты в течение пятнадцати дней 50 процентов от размера суммы штрафа, наложенного на них за совершение правонарушений в сфере лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур, в течение тридцати дней – 70 процентов, освобождаются от уплаты оставшейся части штрафа;

в процесс выдачи лицензии или документа разрешительного характера внедряется порядок дистанционной оценки соответствия претендентов требованиям и условиям лицензий и документов разрешительного характера с помощью средств видеосвязи;

субъекту предпринимательства разрешается указывать место жительства учредителя в качестве почтового адреса при его государственной регистрации или перерегистрации.

Кроме того, отменен порядок резервирования в Фонде безопасного туризма средств в эквиваленте 15 тысяч долларов США для осуществления туристической деятельности по направлению "выездной туризм" путем внедрения для туроператоров порядка обязательного страхования риска при возникновении чрезвычайных ситуаций.

С 1 марта 2024 года до 1 января 2025 года в Узбекистане будет проходить правовой эксперимент. На этот период внедряется специальный режим "В бизнес без лицензии", определяющий переходный и адаптационный период до трех месяцев для начала деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.

Источник: nuz.uz