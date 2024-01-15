В Кыргызстане в 2023 году больше всего подорожали алкоголь и табак

В январе-декабре 2023 года по сравнению с декабрем предыдущего года прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 7,3%. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил председатель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов.

По его данным, при этом, цены на непродовольственные товары повысились на 12,2%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 11,3%, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 3,4%, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 9,1%.

Он отметил, что повышение потребительских цен и тарифов в истекшем году наблюдалось во всех регионах республики.

"Максимальный прирост цен 12,7% зафиксирован в Нарынской области, что обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами, повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 19,4%", - добавил он.

Источник: Кабар