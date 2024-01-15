Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7 тысяч 681 сом

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2023 году в целом по республике составила 7 тыс. 681 сом, сообщила заместитель председателя Нацстаткома Назира Керималиева.

По ее словам, показатель увеличился на 7% по сравнению с предыдущим годом.

"Прожиточный минимум для населения трудоспособного возраста составил 8 тыс. 579 сомов в месяц, для населения пенсионного возраста – 6 тыс. 816 сомов, для детей – 6 тыс. 544 сома", -проинформировала она.

Она добавила, что в 2023 году самый высокий прожиточный минимум отмечен в Джалал-Абадской области – 7 тыс. 931 сом, а самый низкий прожиточный минимум наблюдался в Таласской области – 7 тыс. 130 сомов.

Справка: Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Источник: Кабар