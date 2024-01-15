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Садыр Жапаров высказал свое мнение о Имамидине Ташове и Тилекмате Куренове

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- Бакыт Басарбек
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Президент Садыр Жапаров в интервью "Кабару" высказал свое мнение о предпринимателе Имамидине Ташове и активисте Тилекмате Куренове.

"За ними народ не пойдет. Те группы, которые стоят за спинами этих двоих, бывшие, которые раньше "питались от кормушки", а после нашего прихода, не смогли красть дальше. Точнее те, кто разбогател, воруя раньше из казны или не платил налоги миллиардами. На "Дордое" я именно про них говорил. Выступающие против ККМ говорили мне, что среди них "нет таких". Откуда им было знать, что среди них были люди с нечестивыми мыслями, которые планировали устроить беспорядки. Потом они хотели использовать взрывчатые вещества, и если бы погибли бы люди, то начали бы обвинять в этом власть, и таким образом, планировали, что весь народ поднимется.

Их коварные мысли просто ошеломили нас, но мы не допустим осуществиться их планам. Мы тоже не спим и не сидим просто так. Так как большая часть народа доверила нам свою судьбу и судьбу страны, мы должны оправдать доверие простого народа", - сказал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/434682
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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