Аптеки Бишкека испытывают синдром дефицита кардикета

Бишкекчане звонят в vb.kg и просят выяснить, куда из столичных аптек пропал кардикет, почему его нет и когда появится. Мы обошли более десятка аптек разных фармпоставщиков лекарств в нашу страну с одним вопросом, кардикет есть. И слышали стандартный ответ, на складах его нет и поставок тоже. С чем связаны проблемы с поставками сердечного препарата кардикет, разбирался корреспондент vb.kg.

Этот препарат, как известно, применяется для лечения ишемической болезни сердца (профилактика приступов стенокардии), купирования приступов стенокардии, острого инфаркта миокарда, острой левожелудочковой недостаточности, при восстановительном лечении после инфаркта миокарда (в составе комбинированной терапии), хронической сердечной недостаточности, стенокардии (нестабильной и вазоспастической). То есть, говоря медицинским языком, обладает широким спектром действия. Поэтому вполне понятна причина беспокойства больных с проблемами сердца, которые принимали этот препарат не один год и чувствовали, что их сердце под надежной защитой. Тем более, что препарат относительно недорогой, но эффективный.

Как сообщили vb.kg в департаменте лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызстана, в нашей стране зарегистрировано 6300 препаратов, которые разрешены для лечения больных с разными заболеваниями, но кардикета среди них нет. И немецкая фирма, которая его производит, документы на его регистрацию, на сегодняшний день не подавала. И это ее право, производитель регистрирует препарат в той стране, где посчитает необходимым, по своему усмотрению.

Как пояснили vb.kg в нашем департаменте лекарственных средств, повлиять на его выбор практически невозможно. Фармацевтический рынок Кыргызстана, как известно, маленький, и многие крупные производители лекарств не хотят, мягко говоря, связываться с нами, им это невыгодно.

По всей видимости, кардикет в Кыргызстан завезли во время коронавирусной инфекции в перечне препаратов, которые по постановлению правительства было разрешено ввозить в страну без регистрации, предположили в департаменте. Как известно, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска тяжелого течения любой болезни, тем более COVID-19, у них в несколько раз увеличивается риск инфаркта и инсульта. "В первую очередь, - как сказали кардиологи, - негативные последствия наблюдались у людей с уже существующими хроническими болезнями сердца и кровеносных сосудов. Риск инфаркта и инсульта в первые две недели болезни и после увеличивался в 2-3 раза".

А штамм-дельта коронавируса был очень агрессивным, тем более, что противоядия на тот момент не было. Штамм-дельта был заразнее всех известных ранее вирусов. Его опасность была в скорости распространения новой болезни. А высокая вирусная нагрузка вызывала более тяжелое ее течение. Кроме того, вирус вызывал сильное сгущение крови, нарушение проходимости сосудов конечностей и проникновение большего количества частиц вируса в дыхательные пути. Эти факторы таили и таят основную опасность, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В результате, к большому сожалению, тогда резко увеличилась летальность среди них и больных с хроническими заболеваниями.

Вот на этом фоне в стране без регистрации препарата начали его применять. Конечно, нет конкретных данных, скольким кыргызстанцам он помог уйти от неминуемой смерти, но в том, что помог и помогал до тех пор, пока продавался в аптеках, нет сомнений.

Но в департаменте обнадежили, сообщив, что на фармрынке есть препараты с тем же основным действующим веществом – изосорбидом динитратом, что и в кардикете. Например, в таких лекарственных средствах, как изорат, моносан. Но, разумеется, прежде чем менять препарат, хоть и с тем же основным веществом, надо все-таки посоветоваться с кардиологом. Сердце не любит экспериментов, оно может и не выдержать.