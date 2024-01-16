В Оше задержаны злоумышленники, которые вскрывали платежные терминалы

Оперативники Ак-Бууринского отдела милиции УВД Оша задержали злоумышленников, которые вскрывали и похищали деньги с платежных систем на автомойках самообслуживания. По имеющимся данным задержанные участники преступной группы промышляли преступным ремеслом почти год. Они причастны к пяти подобным противоправным деяниям. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Задержанными оказались гражданин И.К., 1997 года рождения, житель г. Ош,

Ш.Б., 1993 года рождения, проживающий в г. Ош, и И.М., 1998 года рождения, являющийся организатором преступной группы, ранее трижды судимый. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

Для привлечения клиентов и предоставления условий для оплаты некоторые предприниматели устанавливают платежные модули на автомойках самообслуживания. Однако находятся такие грабители и вредители, которые причиняют вред предпринимательской деятельности граждан.

Сотрудниками милиции у задержанных лиц обнаружены и изъяты металлические предметы, перчатки, деньги, ножи и деньги. Кроме того, поставлен на штрафстоянку автомобиль марки Honda-Fit, на котором передвигались подозреваемые.

В настоящее время все они в водворены в ИВС. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным в других регионах. Расследование продолжается".