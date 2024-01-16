В России обладателей банковских карт предупредили об опасности

Злоумышленники начали ловить россиян на желании открыть банковский вклад под высокий процент, сообщает deita.ru.

Мошенники отправляют своим потенциальным жертвам ссылку, которая ведёт на с виду официальный сайт известного банка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как предупредила руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, все подобные ссылки всегда ведут на поддельные сайты, на которых ничего не подозревающему пользователю предлагают ввести логин и пароль от своих аккаунтов в онлайн-банкинге.

Таким нехитрым образом аферисты получают ценнейшую и критически важную информацию о россиянах, которая позволяет им заходить в личные кабинеты на настоящих официальных сайтах банков. Это, в свою очередь открывает для жуликов широчайшие возможности по выводу денег со счетов и карточек буквально за секунды.

Эксперт объяснила успех новой схемы аферистов тем, что большинство россиян уже хорошо знает, что общаться по телефону с незнакомым человеком, представляющим сотрудников банка, очень опасно, а вот пройти по ссылке с заманчивым предложением им ещё кажется достаточно безобидным действием.