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Рейтинг: Кыргызстан вошел в список 100 лучших армий мира

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- Светлана Лаптева
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По данные Military Strength Ranking 2024, который составляется каждый год порталом Global Firepower Index, в обновленном мировом рейтинге военной мощи Кыргызстан поднялся сразу на семь позиций и вошел в 100 лучших армий мира.

Как известно, мировой рейтинг суверенных армий высчитывается по 145 странам из более чем 50 показателей: от географического расположения страны, ее официальной численности солдат, офицеров, резервистов, военной техники и военного бюджета до ее энергонезависимости.

Кыргызстан в 2023 году занимал в Military Strength Ranking 107-ю позицию. В списке этого года КР поднялась сразу на семь строчек и находится на 100 месте: между Латвией и Зимбабве.

Лучшей, по мнению составителей рейтинга, лучшей армией Центральной Азии признаны вооруженные силы Казахстана. Страна занимает 58 место. Узбекистан расположился на 65-м места, Туркменистан – на 80-м. Самой слабой армией в регионе обладает Таджикистан. Он расположился на 107 строчке рейтинга.

Отметим, что среди соседей Кыргызстана есть и куда более сильная армия. Вооруженные силы Китая – третьи по мощи в мире. Вторую строчку рейтинга составители оставили за Россией. Самой мощной армией обладают Соединенные Штаты. Худшие в мире вооруженные силы у Бутана – у страны 145 место.


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URL: https://www.vb.kg/434697
Теги:
рейтинг, армия, Кыргызстан
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