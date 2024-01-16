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В Бишкеке Минприроды взяло пробы воздуха на мусорном полигоне

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- Назгуль Абдыразакова
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Минприроды провело мониторинг качества воздуха на Бишкекском санитарном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основной целью мероприятия является сравнение качества воздуха с предыдущим годом. В 2023 году полностью прекращено сжигание дыма, который существенно влиял на формирование загрязненного воздуха в г. Бишкек.

"В рамках борьбы с смогом были приобретены инсинераторы для утилизации текстильных отходов, а также посажено 850 деревьев на территории санитарного полигона для создания благоприятной атмосферы и противостояния смогу в городе. Напомним, что до ликвидации дыма на санитарном полигоне уровень вредных веществ превышал норму в 9 раз. Эти усилия будут продолжены", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/434699
Теги:
Минприродресурсов, экология, воздух в Бишкеке
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