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МВД "защищает" офисы ряда СМИ

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- Виктория Гунгер
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МВД Кыргызстана с раннего утра проводит обыски в домах журналистов, их подозревают в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщили сами представители СМИ.

В правоохранительных органах заявили, что в интернет-изданих "Айт Айт Десе" и "Temirov Live" была размещена информация, призывающая к акциям протеста и беспорядкам, утверждают в министерстве, ссылаясь на проведенную экспертизу.

Заведено дело по нескольким статьям. Обыски продолжаются, СМИ сообщают, что допрашивают и бывших сотрудников указанных порталов.

У ряда изданий изъяли технику и оборудование. Несколько журналистов задержаны и отправлены в ГСУ МВД.

Напомним, накануне обыск прошел в издании 24.kg. Им вменяют статью "Пропаганда войны".


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URL: https://www.vb.kg/434702
Теги:
массовые беспорядки, Кыргызстан, МВД, СМИ
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