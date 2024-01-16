МВД "защищает" офисы ряда СМИ

МВД Кыргызстана с раннего утра проводит обыски в домах журналистов, их подозревают в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщили сами представители СМИ.

В правоохранительных органах заявили, что в интернет-изданих "Айт Айт Десе" и "Temirov Live" была размещена информация, призывающая к акциям протеста и беспорядкам, утверждают в министерстве, ссылаясь на проведенную экспертизу.

Заведено дело по нескольким статьям. Обыски продолжаются, СМИ сообщают, что допрашивают и бывших сотрудников указанных порталов.

У ряда изданий изъяли технику и оборудование. Несколько журналистов задержаны и отправлены в ГСУ МВД.

Напомним, накануне обыск прошел в издании 24.kg. Им вменяют статью "Пропаганда войны".