У нас есть свобода слова и защита прав человека. Но свобода слова не означает распространение ложной информации и публикацию материалов, подрывающих чью-либо репутацию. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился журналист Тынчтык Алтымышев.

Наши финансируемые извне сайты и журналисты постоянно распространяют подобную ложь. И как только им на это указывают законным методом они начинают, кричать, что умирает свобода слова. Если бы в опубликованных ими материалах была правда, люди бы пошли за ними.

Большинство из этих материалов откровенная ложь и клевета, которую не стоит даже публиковать. Они ищут только плохое. Они никогда не пишут о хороших вещах, которые происходят в стране, даже частично. Боятся, что народу больше понравятся эти новости чем их чернуха.

Наш народ всегда славился своей справедливостью, будьте уверены если бы наши граждане увидели что в стране творится что-то незаконное и несправедливое, то он бы восстал, а сейчас мы только видим как несколько людей только и делают что ищут к чему придраться. Не нужно дурить народ, вы не сможете его обмануть!