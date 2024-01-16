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Садыр Жапаров подписал Закон "Об обращении лекарственных средств"

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Президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "Об обращении лекарственных средств". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 22 ноября 2023 года.

Закон разработан в целях совершенствования законодательства Кыргызской Республики в рамках указа президента КР "О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики" от 8 февраля 2021 года № 26.

Предлагаемыми изменениями пересмотрена структура Закона (расположение глав), внесены дополнения (новые статьи) с учетом совершенствования системы государственного регулирования и внедрения электронного управления, учтены вопросы обеспечения страны лекарственными средствами в условиях чрезвычайных ситуаций, включая угрозы отсутствия и дефицита лекарственных средств, также учтены вопросы гармонизации национального законодательства с актами Евразийского экономического союза, в том числе по ввозу (импорту) и вывозу (экспорту) лекарственных средств.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/434706
Теги:
закон, лекарства, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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