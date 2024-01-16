В Бишкеке с 30 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте

В городе Бишкек с 30 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, после повышения тарифов в общественном транспорте начнут работать контролеры.

Дети школьного возраста могут приобрести безлимитные проездные билеты по новой цене 360 сомов в месяц. Это выгодное предложение для детей школьного возраста, так как, если совершить минимально 44 поездки в месяц, то проезд составит 8 сомов.

Карточки "Тулпар" для учеников – именные, пользоваться ими другим лицам запрещено. Если установят факт использования иными лицами, то карты будут изымать, а в отношении пользователя будут приниматься штрафные санкции.

В свою очередь, для взрослых граждан существуют стандартные безлимитные проездные по цене 1020 сомов в месяц.