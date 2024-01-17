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Откройте для себя тайны Черного моря: от гор до морепродуктов

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Захватывающий прибрежный регион Черного моря в Турции вошел в рейтинг лучших мест для посещения в 2024 году по версии CNN Travel, ежегодного списка, представляющего различные точки зрения для путешественников. На севере Турции, полулунной формы Черноморский регион и его побережье были отмечены за уникальную географию и климат, исторические места, скрытые маршруты - и вкусный чай.

Природный и исторический маршрут в Турции

С изумрудными горными склонами и береговой линией, омывающей глубокое синее море, Черноморский регион Турции - одно из скрытых сокровищ страны, ждущее открытия благодаря своему богатому культурному наследию, природным красотам и различным активностям. Извилистое побережье Черного моря славится одними из самых живописных дорог в Турции.

Путешествие по длинному побережью региона также предоставляет возможность исследовать древние укрепления, уникальные пляжи и тихие рыбацкие поселения у гавани. Идеальный маршрут для любителей велоспорта, Черное море также привлекает любителей приключений своими изумрудными лесами, драматическими водопадами, невероятными плато и видами спорта, такими как рафтинг, треккинг, альпинизм и скалолазание.

Как дом для различных цивилизаций и культур с древности, Черноморский регион обладает богатой историей и культурным наследием. Здесь находятся несколько исторических мест, включая монастырь Сюмела, основанный в Трабзоне в IV веке и посвященный Деве Марии; замок Зил в Ризе, на высоте 750 метров над уровнем моря; музей корабля Бандырма (Bandırma Gemi Müzesi) в Самсуне, городе Национальной борьбы, и мыс Ясон в Орду, месте происхождения легенды об Алтынпосте.

Привлекая внимание своими облачными плато и деревенской жизнью, Черноморский регион также известен своими очаровательными маленькими городками. Сафранболу, ЮНЕСКО Всемирное наследие в Карабюке; Кастамону с историческими домами, которые сохранили традиционную турецкую городскую архитектуру до наших дней; Мудурну и Гойнук, города Cittaslow в Болу; и Амасра со своей потрясающей природой.

Кулинарное приключение Черного моря

Дождливый климат и плодородные почвы Черноморского региона также способствовали уникальной кулинарной культуре области. Продукты, выращенные в регионе, включая капусту, кукурузу и свеклу, являются основными элементами черноморской кухни. Регион также известен своим производством чая и лесных орехов. Самые вкусные лесные орехи в Турции растут в Орду и Гиресуне, в то время как 60% чая в Турции выращивается в Ризе. Чай в Турции - это не просто напиток. Это неразрывная часть местного образа жизни, глубоко укорененная в турецкой культуре. Этот напиток, расслабляющий и восхитительный, является самым популярным компонентом завтрака и наиболее распространенным видом напитка в Турции.

Рыба, особенно знаменитая черноморская селёдка, является неотъемлемой частью прибрежного региона Черного моря. Мелкая рыба используется для приготовления птицы из сельди (hamsi kuşu), блюда из обсыпанной и жаренной сельди, и плова с сельдью (hamsili pilav). Пиде (турецкий лепешка, наполненная различными ингредиентами) также популярна в регионах Черного моря, но местные пиде из Самсуна самые известные. Все три района Самсуна, Бафра, Чаршамба и Терме, предлагают различные виды пиде с уникальным тестом и другими ингредиентами, такими как мелкомясные начинки или сыр.


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URL: https://www.vb.kg/434710
Теги:
Турция
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