Казахстан может выступить посредником в переговорах России и Украины

Российский генерал Александр Иванович Лебедь в свое время сказал следующие мудрые слова о войне: "Первое: любая война - это всегда тупик, потом катастрофа. Второе: любые войны, даже столетние, всегда кончаются одним: переговорами и миром. И для меня давно встал вопрос: стоит ли нагородить горы покойников, наплодить вдов, сирот, калек... пустить прахом труд десятков предшествующих поколений - чтобы потом всё-равно сесть и договориться?" - конец цитаты.

Военные действия, продолжающиеся между Россией и Украиной вот уже второй год - это наиболее масштабный и кровопролитный вооруженный конфликт в Европе и в мире после окончания Второй Мировой войны. Российско-украинская война - это столкновение двух славянских народов и огромная геополитическая катастрофа, имеющая негативные долгосрочные политические и экономические последствия для обеих сторон. Не секрет, что главным выгодоприобретателем в данной бойне является Запад. Американцы крайне заинтересованы в продолжении вооруженного конфликта и исключения мирных переговоров между Киевом и Москвой. Нужно признать, что европейские лидеры не в состоянии урегулировать вопросы установления мира на поле битвы. Россия не доверяет ни одному западному игроку, Украина зависит от западного мира в плане вооружения и экономической помощи. В такой сложной геополитической обстановке, на мой взгляд необходим нейтральный посредник, обладающий внешнеполитическим весом и пользующийся доверием России и Украины. Из стран постсоветского пространства таким арбитром в российско-украинских переговорах может выступить Казахстан. Почему именно Казахстан? - возникает логичный вопрос. Во-первых, Астана является стратегическим партнером России в сфере торговли, экономики и военно-политического сотрудничества. Казахстан и Россия вместе состоят в таких общих организациях как ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Между Кремлем и Ак Ордой выработаны многолетние доверительные отношения на высоком уровне. Во-вторых, в стабилизации чрезвычайного положения во время январских событий 2022 года в Казахстане немаловажную роль сыграла военная и политическая поддержка России и ОДКБ. Я считаю, что Украина также доверяет Казахстану, так как официальные власти РК не признают сепаратистские образования ЛНР и ДНР и поддерживают территориальную целостность украинского государства. Следует особо отметить, что глава Казахстана Касым-Жоомарт Токаев является профессиональным дипломатом и опытным политическим тяжеловесом. Его дипломатические навыки могут оказать полезное влияние на переговорный процесс российской и украинских делегаций. Именно вышеуказанные факторы на мой взгляд могут способствовать построению диалога Киева и Москвы при посредничестве Астаны. Разумеется, россиянам и украинцам будет сложно вести переговоры в Астане, но начало обсуждений и бесед за одним столом могут быть началом благоприятных изменений. Диалог двух противостоящих сил - это первый шаг к миру и прекращению огня на поле брани, это сохранение тысяч жизней российских и украинских солдат, мирных жителей.

При соблюдении необходимых дипломатических условий, переговорный процесс при посредничество Казахстана может принести огромную пользу России и Украины.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт